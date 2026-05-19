PLAY OFF Ravenna-Salernitana i convocati di Cosmi | abbondanza per i granata

Al termine dell'allenamento di oggi pomeriggio, l’allenatore ha reso noti i nomi dei giocatori convocati per la partita tra Ravenna e Salernitana. La lista include numerosi elementi disponibili, senza assenze rilevanti segnalate. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con i granata pronti a scendere in campo. La squadra si è allenata con intensità nelle ultime ore, preparando la partita che si terrà prossimamente.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per la sfida in programma domani alle 20:45 allo stadio Bruno Benelli contro il Ravenna, gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l’elenco: PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers; DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemi?, 14 Villa, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico; ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Ravenna-Salernitana, i convocati di Cosmi: abbondanza per i granata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna 2-0, i granata ipotecano la semifinaleTempo di lettura: 2 minutiE’ della Salernitana l’andata dei quarti di finale dei play off con i granata che superano all’Arechi 2-0 il Ravenna... Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Playoff Serie C, le designazioni arbitrali del ritorno dei quarti: ecco chi dirigerà Ravenna-Salernitana x.com Calcio: Ravenna–Salernitana, scatta il piano sicurezza: strade chiuse e stop ad alcol e vetroIn vista della sfida playoff di Serie C tra Ravenna F.C. e Salernitana, in programma mercoledì 20 maggio alle 20.45 allo stadio Benelli, scatta un articolato piano sicurezza che potrà comportare modif ... ravennawebtv.it Salernitana-Ravenna 2-0: Lescano e Anastasio avvicinano i granata alla semifinaleDiretta Salernitana-Ravenna di Domenica 17 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net