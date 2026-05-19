PLAY OFF Ravenna-Salernitana i convocati di Cosmi | abbondanza per i granata
Al termine dell'allenamento di oggi pomeriggio, l’allenatore ha reso noti i nomi dei giocatori convocati per la partita tra Ravenna e Salernitana. La lista include numerosi elementi disponibili, senza assenze rilevanti segnalate. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con i granata pronti a scendere in campo. La squadra si è allenata con intensità nelle ultime ore, preparando la partita che si terrà prossimamente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 27 calciatori per la sfida in programma domani alle 20:45 allo stadio Bruno Benelli contro il Ravenna, gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l’elenco: PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers; DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemi?, 14 Villa, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico; ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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