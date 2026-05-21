A 17 anni ha deciso di lasciare Bologna per la Cina, spinta dal desiderio di allontanarsi da una visione troppo eurocentrica. Durante il suo soggiorno, ha approfondito la conoscenza di culture distanti e ha iniziato a dedicarsi alla fotografia e alla scrittura. Successivamente, si è trasferita in altre località, continuando a esplorare diversi paesaggi e ambienti naturali. Ora, attraverso i suoi racconti e immagini, descrive il mondo usando come filtri fiori e giardini.

A 17 anni ha lasciato Bologna per la Cina perché si sentiva troppo eurocentrica, poi si è spostata a Tokyo e infine ha scelto Hong Kong come terra promessa, viaggiando molto e bene, viene da dire, tanto che il suo primo libro Il Dio dell’Asia, religione e politica in oriente del 2006 ha vinto il premio Bruce Chatwin. E proprio in quel volume si possono trovare i prodromi di una letteratura che vent’anni dopo ritroviamo in Flower Power. Storie politiche di fiori e giardini dall’Asia (edizioni hopefulmaster, collana ‘La stanza del mondo’ curata da Paola Caridi ), con cui Ilaria Maria Sala arriva oggi all’ombra delle Due Torri. e non per parlare di quadrilatero e taglieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sala: "Racconto il mondo attraverso fiori e giardini"

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