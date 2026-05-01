Nel parco dei Giardini Estensi si possono ammirare alberi monumentali e scoprire prodotti tipici locali. Durante il festival dell’artigianato, vengono esposte creazioni artigianali e si ascolta musica dal vivo. La manifestazione si svolge in un ambiente immerso nel verde, con numerosi espositori e visitatori che passeggiano tra fiori, piante e stand dedicati alle tradizioni della zona.

Alla scoperta di alberi monumentali, di prodotti tipici del territorio, coccolati dalla musica e affascinati dall’arte. Ecco alcuni appuntamenti in programma da oggi nelle province emiliano-romagnole. A Ferrara tornano i colori e i profumi di ‘Giardini Estensi’. L’appuntamento con le piante e i fiori è in programma domani e domenica al parco della Darsena dalle 10 del mattino. Ferrara ospiterà la rassegna dedicata alla biodiversità vegetale con espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Non mancheranno piante rare, da frutto, attrezzature per giardino e giardinaggio. E domenica a Ferrara si va alla scoperta degli alberi monumentali della città.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piante e fiori: ’Giardini Estensi’. E il festival dell’artigianato

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