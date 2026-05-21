Sala cita il sindaco di Tel Aviv che critica Ben Gvir | Non fare di tutt' erba un fascio
Il sindaco di Milano ha ripreso il tema del gemellaggio con Tel Aviv, sottolineando che il consiglio comunale ha respinto la sospensione proposta. Durante un discorso, ha fatto riferimento a un commento del sindaco di Tel Aviv, che aveva criticato un video del ministro israeliano. In quel video, il ministro si rivolgeva con disprezzo a un gruppo di persone, e il primo cittadino di Tel Aviv aveva invitato a non generalizzare. La questione ha riacceso il dibattito sulle relazioni tra le due città.
Senza citarlo, il sindaco Beppe Sala è tornato sul tema del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, la cui sospensione è stata respinta dal consiglio comunale, citando un commento di Ron Huldai, sindaco di Tel Aviv, che ha criticato il video del ministro Ben Gvir mentre trattava con disprezzo decine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
IRAN,SCAVUZZO: GEMELLAGGIO TEL AVIV OCCASIONE DIALOGO E VICINANZA CON PALESTINESI
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