Sala cita il sindaco di Tel Aviv che critica Ben Gvir | Non fare di tutt' erba un fascio

Il sindaco di Milano ha ripreso il tema del gemellaggio con Tel Aviv, sottolineando che il consiglio comunale ha respinto la sospensione proposta. Durante un discorso, ha fatto riferimento a un commento del sindaco di Tel Aviv, che aveva criticato un video del ministro israeliano. In quel video, il ministro si rivolgeva con disprezzo a un gruppo di persone, e il primo cittadino di Tel Aviv aveva invitato a non generalizzare. La questione ha riacceso il dibattito sulle relazioni tra le due città.

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