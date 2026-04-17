Gemellaggio Milano-Tel Aviv la lettera del sindaco Huldai a Sala | Un ponte di dialogo vitale L’ira dei Verdi | Inaccettabile non interromperlo

Il sindaco di Tel Aviv ha scritto una lettera al collega di Milano, sottolineando l’importanza di un rapporto di collaborazione tra le due città. La missiva si concentra sulla proposta di un gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, definendola un “ponte di dialogo vitale”. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti: i Verdi hanno criticato la proposta, definendola inaccettabile, mentre il testo evidenzia come le iniziative di questo tipo siano viste come strumenti di connessione tra le comunità.

Milano, 17 aprile 2026 – Egregio sindaco di Milano, caro amico Giuseppe Sala, Illustri colleghi e amici, Ci sono momenti in cui le città non si misurano dalle strade che costruiscono o dalle torri che erigono, ma dai ponti che scelgono di edificare. Oltre un quarto di secolo fa, Tel Aviv-Yafo e Milano hanno scelto di costruire un ponte di questo tipo tra di loro. 'De Milan ghe n'è domà vun' - C'è una sola Milano! - così dicono i milanesi. E come diciamo nella nostra città: “C'è una sola Tel Aviv-Yafo"”. "Non abbandoniamo il legame umano” . Comincia con queste parole la lettera che il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai, ha scritto al suo omologo Giuseppe Sala per esortarlo a non rompere il gemellaggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: “Un ponte di dialogo vitale”. L’ira dei Verdi: “Inaccettabile non interromperlo” Notizie correlate Leggi anche: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: "Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo" Milano resta legata a Tel Aviv: Sala sceglie il dialogo con IsraeleIl sindaco di Milano, Beppe Sala, ha confermato la prosecuzione del legame istituzionale con Tel Aviv dopo un confronto diretto con il sindaco... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano romperà con Tel Aviv: verso la sospensione del gemellaggio dopo l'attacco in Libano; Pd chiede stop gemellaggio Milano-Tel Aviv. Fiano: 'Difficile restare'; Milano resta gemellata con Tel Aviv. Respinta da Sala la richiesta del consiglio comunale; Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala tira dritto: Manteniamo il dialogo. Ma è polemica. Gemellaggio Milano-Tel Aviv, la lettera del sindaco Huldai a Sala: Un ponte di dialogo vitale. L’ira dei Verdi: Inaccettabile non interromperloLa decisione presa alla fine da Sala di non congelare i rapporti con la città israeliana, come richiesto dalla segretaria Dem Uguccioni , scatena aspre critiche e qualche sospiro di sollievo. I più ... ilgiorno.it Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il sindaco Sala tira dritto: Manteniamo il dialogo. Ma è polemicaI Verdi: Documento irricevibile della città israeliana. Impossibile mantenere rapporto con chi sceglie il silenzio, l’omertà di fronte a questi crimini ... milano.repubblica.it Milano resta gemellata con Tel Aviv. Respinta da Sala la richiesta del consiglio comunale Nessuna sospensione del gemellaggio tra Milano e la capitale israeliana Tel Aviv. Lo ha deciso il sindaco Beppe Sala dopo una discussione di giunta. Il sindaco ha dett facebook #Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: "Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo" x.com