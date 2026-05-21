Sal Da Vinci ospite a Molfetta | ecco dove incontrarlo

Lunedì 1° giugno alle 18, Sal Da Vinci sarà presente al Gran Shopping di Molfetta per un firmacopie. L’artista, reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove ha ottenuto il quinto posto, è tornato in Italia dopo l’uscita del suo nuovo album. L’evento si svolgerà a pochi giorni dalla sua esibizione sul palco internazionale, attirando fan e appassionati nel centro commerciale pugliese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui