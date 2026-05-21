Sal Da Vinci ospite a Molfetta | ecco dove incontrarlo
Lunedì 1° giugno alle 18, Sal Da Vinci sarà presente al Gran Shopping di Molfetta per un firmacopie. L’artista, reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove ha ottenuto il quinto posto, è tornato in Italia dopo l’uscita del suo nuovo album. L’evento si svolgerà a pochi giorni dalla sua esibizione sul palco internazionale, attirando fan e appassionati nel centro commerciale pugliese.
A pochi giorni dall’uscita del nuovo album e di ritorno dall’applauditissima performance sul palco dell’Eurovision Song Contest, premiata con un quinto posto, Sal Da Vinci torna in Italia e sarà in Puglia lunedì 1° giugno dalle ore 18 per un esclusivo firmacopie al Gran Shopping Molfetta. In. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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