Il 15 marzo 2026, Fabio Fazio condurrà una nuova puntata di Che Tempo Che Fà su Nove, con Sal Da Vinci come ospite e Verdone tra i protagonisti. La serata si presenta come un evento in programma che coinvolgerà il pubblico con personaggi noti del panorama italiano. La puntata andrà in onda nella serata di domenica, diventando un appuntamento fisso per la rete.

La domenica sera del 15 marzo 2026 si trasforma in un appuntamento fisso per il pubblico di Nove, con Fabio Fazio che guida la nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Al centro della serata ci sarà Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, affiancato da grandi nomi del cinema come Carlo Verdone e Jasmine Trinca. L’incontro non è solo una semplice intervista ma diventa un punto di incontro tra musica, cinema e attualità, dove l’ospite principale racconta le emozioni post-Sanremo mentre gli altri ospiti presentano i loro nuovi progetti artistici. La formula del programma, consolidata nel tempo, garantisce un mix equilibrato di intrattenimento e cultura, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo 2026: Sal Da Vinci ospite di Fazio con Verdone

Articoli correlati

Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 15 marzo: Sal Da Vinci ospite di Fazio con Carlo Verdone e Jasmine TrincaDomenica 15 marzo torna su Nove il consueto appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo CheFa.

Sal Da Vinci, da Verdone a ‘Rossetto e Caffè’: chi è il vincitore di Sanremo 2026Sal Da Vinci trionfa alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con ‘Per Sempre Sì’.

Sanremo, choc dopo la classifica della prima serata: Sal Da Vinci gela tutti così, cosa è successo

Una raccolta di contenuti su Sanremo 2026 Sal Da Vinci ospite di...

Temi più discussi: Sanremo Top 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre sì - Video; Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Sal Da Vinci a Napoli, che festa per il vincitore di Sanremo 2026. Il video; Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiere.

Sal Da Vinci, Per sempre sì: moglie, figli e vita privata | Ascolti in radio della canzone di Sanremo 2026Sal Da Vinci, chi è e vita privata del vincitore di Sanremo 2026: moglie, figli e successi in carriera. Come sta andando il brano Per sempre sì? ilsussidiario.net

Sanremo Top, le pagelle: Sal Da Vinci fa il pieno di matrimoni (8), Serena Brancale non decolla ma se ne frega (7), il Festival infinito stufa (5)Top e flop e promossi e bocciati con le pagelle della seconda e ultima puntata del programma coda del Festival di Sanremo 2026 ... libero.it

Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia Di Andre Minuz x.com

Italy 2026: Sal da Vinci sings with his son: facebook