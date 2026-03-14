Sagre in Toscana | è un weekend ricchissimo di appuntamenti ecco dove andare

Questo fine settimana in Toscana si svolgono numerose sagre e eventi culinari. A Prato si tiene il mercatino regionale piemontese, mentre in altre località si celebrano feste dedicate ai tortelli e al cinghiale, tra altre iniziative gastronomiche. Le manifestazioni attraggono visitatori da diverse zone, offrendo occasioni di degustazione e incontri sociali. L'intera regione si anima con queste tradizioni, che coinvolgono diverse comunità locali.

Firenze, 14 marzo 2026 - Tornano le sagre. Con l'arrivo della primavera, con il caldo e il sole, ecco che spuntano tante feste nei paesi e nelle città. Appuntamenti da non perdere per gustare una serie di piatti della tradizione realizzati da uno stuolo di volontari, che sono l'anima di queste feste. Si celebrano tanti prodotti della terra, ma non solo: spazio anche ai mercatini di artigianato e vintage, per scovare qualche affare imperdibile. Tanti appuntamenti sono elencati anche sul sito Sagre Toscane. Ecco dove andare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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