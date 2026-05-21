Sagra della Salsiccia nel Cilento | a San Nicola di Centola Gigione Menayt e Jo Donatello
Il prossimo sabato 23 maggio, nel borgo di San Nicola di Centola, si terrà la tradizionale Sagra della Salsiccia, evento che si inserisce nelle celebrazioni in onore di Santa Rita. La manifestazione, che si svolge nella frazione del comune di Centola, coinvolge alcune figure note del panorama musicale locale, tra cui Gigione, Menayt e Jo Donatello. La sagra prevede stand gastronomici dedicati alla salsiccia e momenti di intrattenimento per i visitatori.
Sabato 23 maggio, San Nicola di Centola, frazione del comune di Centola, ospita la Sagra della Salsiccia, manifestazione inserita nell'ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Rita. L'evento si tiene nella piazzetta adiacente alla chiesa, nel centro del borgo cilentano.Il programmaIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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