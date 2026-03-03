Mi sa di Buono Sagra della Salsiccia di Monticelliana | due giorni di festa a Monte San Biagio

A Monte San Biagio si svolge la Sagra della Salsiccia di Monticelliana, un evento che dura due giorni e celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione locale. La sagra è dedicata alla salsiccia monticelliana, che viene prodotta ancora oggi seguendo metodi tradizionali tramandati di generazione in generazione. L’iniziativa richiama appassionati e visitatori alla scoperta dei sapori autentici dei Monti Lepini.

Tra i prodotti più gustosi della tradizione dei Monti Lepini c'è sicuramente la Salsiccia Monticelliana, ovvero di Monte San Biagio che ancora oggi viene prodotta secondo un processo immutato per secoli. Per celebrare questa prelibatezza l'Associazione Wake Up con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio organizza Mi Sa Di Buono – Sagra della Salsiccia di Monte San Biagio. In particolare le visite guidate si articoleranno in tre diversi percorsi: alla scoperta del centro storico, della torre Triangolare e del Trittico di Cristoforo Scacco presso la Chiesa di San Giovanni Battista.

