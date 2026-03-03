Mi sa di Buono sagra della Salsiccia Monticelliana | due giorni di festa a Monte San Biagio

A Monte San Biagio si svolge la sagra della Salsiccia Monticelliana, una manifestazione che dura due giorni e celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione locale. Durante l’evento, vengono esposti e degustati diversi prodotti legati alla produzione della salsiccia, mantenendo intatte le tecniche di lavorazione tramandate nel tempo. La festa richiama appassionati e visitatori interessati a scoprire questa specialità dei Monti Lepini.

Tra i prodotti più gustosi della tradizione dei Monti Lepini c'è sicuramente la Salsiccia Monticelliana, ovvero di Monte San Biagio che ancora oggi viene prodotta secondo un processo immutato per secoli. Per celebrare questa prelibatezza l'Associazione Wake Up con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio organizza Mi Sa Di Buono – Sagra della Salsiccia di Monte San Biagio. In particolare le visite guidate si articoleranno in tre diversi percorsi: alla scoperta del centro storico, della torre Triangolare e del Trittico di Cristoforo Scacco presso la Chiesa di San Giovanni Battista.