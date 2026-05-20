Sabaudia incendi dolosi sul lungomare | i lavori non si fermano

A Sabaudia, tre strutture balneari non in esercizio lungo il Lungomare tra Ponte Giovanni XXIII e Caterattino sono state interessate da incendi di origine dolosa. Nonostante gli episodi, i lavori di ristrutturazione e miglioramento programmati dall’Amministrazione comunale continuano senza interruzioni. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incendi, mentre le operazioni di ripristino e lavori sul lungomare proseguono secondo il piano stabilito. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui responsabili degli incendi.

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Sabaudia, 20 maggio 2026 – I recenti incendi dolosi che hanno interessato tre strutture balneari non in esercizio sul Lungomare di Sabaudia, nel tratto compreso tra Ponte Giovanni XXIII e Caterattino, non hanno fermato il programma dei lavori avviato dall’Amministrazione comunale. Gli interventi proseguono con l’obiettivo di tutelare l’ambiente naturale, migliorare l’accessibilità alla spiaggia e rendere più fruibili i servizi collegati alla balneazione. In particolare, sono in corso i lavori per potenziare il sistema di regimazione delle acque meteoriche nel tratto da Caterattino alla Bufalara. Una zona delicata, dove la duna a ridosso della carreggiata presenta profondi corridoi causati dall’assenza di adeguate caditoie e dal continuo calpestio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre chioschi in fiamme sul lungomare di Sabaudia: indagini sulla pista dolosaABBONATI A DAYITALIANEWS La notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio ha lasciato sul lungomare di Sabaudia i segni pesanti di una nuova sequenza di... Londra, Starmer condanna incendi dolosi a ambulanzeQuattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state incendiate nelle scorse ore a Londra, in quello che la... Sabaudia, incendi dolosi sul lungomare: i lavori non si fermanoNonostante i recenti roghi che hanno colpito tre strutture balneari non in esercizio, il Comune conferma il cronoprogramma: al centro accessibilità, sicurezza e tutela della duna ... ilfaroonline.it Roghi sul litorale di Sabaudia, distrutti tre chioschi: si indaga sull’origine dolosaNella notte tra il 15 e il 16 maggio tre chioschi di stabilimenti balneari diversi sono stati distrutti dalle fiamme sul lungomare di Sabaudia. Indagano i Carabinieri ... latinaquotidiano.it