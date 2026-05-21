Aryna Sabalenka ha raggiunto i quarti di finale a Madrid e i sedicesimi a Roma, lasciando sul campo alcune opportunità mancate. La tennista ha recentemente parlato di un sogno legato a momenti di pressione, come i match point mancati contro un avversario. La sua stagione sulla terra europea non ha ancora prodotto i risultati desiderati, nonostante le sue capacità e le aspettative. La giocatrice si prepara ora per le prossime sfide nel circuito, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni.

Il soggiorno sulla terra europea non le ha riservato fin qui le soddisfazioni sperate. Aryna Sabalenka si è fermata ai quarti di finale del torneo di Madrid e nei sedicesimi di quello di Roma. La bielorussa è pronta però a ripartire all’assalto per conquistare il primo Slam del suo 2026, il Roland Garros che inizia domenica. Sabalenka si è concessa alla rivista Vogue in un’interessante intervista. Sulla sconfitta con Baptiste: “ Non è stata una partita facile. La notte in cui ho perso, ho sognato tutti quei match point. Sognavo un punto, mi svegliavo e pensavo a quell’occasione persa. Questo è il lato difficile dell’essere un’atleta: non puoi vincere tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sabalenka: “Ho sognato i match point mancati con Baptiste. Non puoi vincere tutto”

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Aryna Sabalenka after LOSS Baptiste played great on MATCH POINTS...

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