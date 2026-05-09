Roma Paolini si ferma | tre match point mancati e il sogno svanisce

Durante una partita a Roma, il tennista ha avuto tre occasioni di vittoria sui match point, ma non è riuscito a finalizzare nessuna di esse. Di conseguenza, il suo avversario ha preso il controllo del gioco e ha vinto l'incontro. La sconfitta comporta un calo nel ranking e solleva domande sulla gestione dei momenti decisivi durante il match. La partita si è conclusa con il tennista che ha lasciato il campo sconfitto.

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