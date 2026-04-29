Madrid miracolo Baptiste | salva 6 match point e abbatte Sabalenka

A Madrid, Hailey Baptiste ha sconfitto Aryna Sabalenka in tre set al Mutua Madrid Open, rimontando da 2-6 a 6-2 e vincendo al tiebreak 7-6. La giocatrice, attualmente numero 32 del ranking WTA, ha conquistato così la prima semifinale in un torneo WTA 1000. La partita è stata caratterizzata da una serie di sei match point salvati da Baptiste prima di chiudere il confronto.

? Cosa sapere Hailey Baptiste batte Aryna Sabalenka 2-6 6-2 7-6 al Mutua Madrid Open.. La numero 32 del ranking WTA raggiunge la prima semifinale di un WTA 1000.. Hailey Baptiste ha sconfitto Aryna Sabalenka per 2-6 6-2 7-6(6) nella serata del Mutua Madrid Open, eliminando la numero 2 del mondo e prima forza del ranking dopo una rimonta incredibile che ha la statunitense salvare sei match point. La sfida a Madrid ha ribaltato ogni logica tennistica. La statunitense, attualmente numero 32 della classifica WTA, è riuscita a travolgere la campionessa uscente in un match dominato dalla discontinuità. Dopo un inizio totalmente sbilanciato a favore della bielorussa, l’incontro si è trasformato in una battaglia di nervi e scambi imprevedibili, portando la trentaduesima al suo primo accesso in una semifinale di un torneo WTA 1000.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, miracolo Baptiste: salva 6 match point e abbatte Sabalenka Notizie correlate WTA Madrid 2026: Baptiste si consacra ed elimina Sabalenka! Tutto facile per AndreevaSi delinea la semifinale della parte alta del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Madrid: nel torneo giocato in altura sulla terra... Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Baptiste annulla un match point a Shymanovich e pareggia i conti, ora il terzo set