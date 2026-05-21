Il pilota inglese della Mercedes ha commentato la situazione attuale, sottolineando un inizio di stagione caratterizzato da momenti difficili. Ha precisato che il suo principale avversario è sé stesso, facendo riferimento a un passato turbolento. Dopo aver conquistato la vittoria in Canada l’anno precedente, si è detto motivato e pronto a reagire alle vittorie di un altro pilota, ricordando anche un’esperienza negativa a Miami che gli ha insegnato molto.

Non è un weekend come tutti gli altri per George Russell. L’inglese della Mercedes, che aveva iniziato la stagione alla grande vincendo in Australia, dopo quattro gare si ritrova a 20 punti da Kimi Antonelli, che dopo Melbourne gli ha rifilato tre schiaffoni in Cina, in Giappone e soprattutto a Miami. Tre pole e tre vittorie del giovane italiano che, nella considerazione generale, hanno invertito la narrazione di George favorito per il titolo e iniziato a far pensare a tanti che in Mercedes le gerarchie, se non già cambiate, stiano realmente scricchiolando sotto i piedi dell’inglese. Montreal, se non altro, è una pista amica, dove l’anno scorso vinse proprio lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell scaccia lo "spettro" Antonelli: "Inizio turbolento. Ma il mio avversario sono io"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Kimi Antonelli e lo storico trionfo in F1: “Sono solo all’inizio. Tomba? Una leggenda, sarebbe bello conoscerlo”

Francesco Bova, niente set per il figlio di Raoul, la sua strada è la musica: “Mio padre resta mio padre, e io sono io”Nell’intervista esclusiva a Novella 2000, il giovanissimo dj racconta tutto della sua passione per la musica, e svela in anteprima molte cose sulla...