È stato firmato l’accordo di programma per l’abbattimento dell’ex Ospedaletto dei bambini di via Tazzoli, che sarà demolito per far spazio a un nuovo progetto. Al suo posto sorgerà il primo hospice pediatrico delle Marche, un centro sanitario dedicato a bambini e adolescenti con malattie gravi, disabilità complesse e bisogno di cure palliative. Le ruspe sono in arrivo e i lavori sono programmati per avviarsi a breve.

L’ex Ospedaletto dei bambini di via Tazzoli sarà demolito. Al suo posto nascerà il primo hospice pediatrico delle Marche: un polo sanitario immerso nel verde pensato per bambini e ragazzi con malattie gravi, disabilità complesse e necessità di cure palliative. È quanto emerge dalla determina dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino che approva lo schema di accordo di programma tra Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano e Ast per la realizzazione del "Nuovo Hospice pediatrico di Fano". Il progetto, finanziato con 7 milioni di euro attraverso fondi Por-Fesr 2021-2027, non riguarda solo l’hospice. Gli atti parlano infatti di "realizzazione nuovo hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruspe in arrivo all’ex Ospedaletto. Firmato l’accordo di programma per realizzare l’Hospice pediatrico

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