Pink Run la marea rosa non si ferma | oltre 6.500 donne di corsa per l’Hospice pediatrico
A Prato della Valle si è svolta la Pink Run, una corsa dedicata alla raccolta di fondi per un hospice pediatrico. Nonostante la pioggia, più di 6.500 donne hanno preso parte all’evento, che si è tenuto nel giorno della Festa della Mamma. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con le donne che hanno corso lungo i percorsi allestiti nel centro della città.
Una marea rosa ha colorato Prato della Valle anche sotto la pioggia. Nel giorno della Festa della Mamma, oltre 6.500 donne hanno partecipato alla Pink Run, la corsa femminile solidale non competitiva arrivata alla sua 17esima edizione. Donne, ragazze e bambine hanno camminato e corso insieme per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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