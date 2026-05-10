Pink Run la marea rosa non si ferma | oltre 6.500 donne di corsa per l’Hospice pediatrico

A Prato della Valle si è svolta la Pink Run, una corsa dedicata alla raccolta di fondi per un hospice pediatrico. Nonostante la pioggia, più di 6.500 donne hanno preso parte all’evento, che si è tenuto nel giorno della Festa della Mamma. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa, con le donne che hanno corso lungo i percorsi allestiti nel centro della città.

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