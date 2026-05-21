Ruoti | nuovi sentieri e area camper tra i faggi del Varco del Torno
A Ruoti sono stati annunciati lavori per creare nuovi sentieri e un’area camper tra i faggi del Varco del Torno. L’intervento prevede la realizzazione di percorsi escursionistici e spazi dedicati ai camper, inseriti in un’area naturale già frequentata. Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico per discutere dello sviluppo turistico del territorio, con un focus sui progetti legati alla valorizzazione delle aree verdi e alle attività all’aperto. La discussione si svolgerà presso il centro comunale.
? Domande chiave Come cambierà il turismo tra i faggi del Varco del Torno?. Dove si svolgerà l'incontro sul futuro sviluppo di Ruoti?. Quali nuovi percorsi collegheranno il Lago Scuro all'Abetina?. Come influirà l'area camper sull'economia delle piccole realtà locali?.? In Breve Inaugurazione il 21 maggio 2026 alle ore 17:00 presso il Varco del Torno.. Assessora regionale Laura Mongiello partecipa alla cerimonia insieme alle autorità locali.. Incontro istituzionale alle ore 19:00 presso il Museo Contadino di Taverna Foj.. Nuovi sentieri collegano il Lago Scuro all'Abetina per favorire l'ecoturismo locale.. Il prossimo giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17:00, il Varco del Torno ospiterà l’inaugurazione ufficiale dell’area camper, delle zone dedicate al picnic e dei nuovi sentieri naturalistici che collegano il Lago Scuro all’Abetina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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