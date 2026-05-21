Ruoti | nuovi sentieri e area camper tra i faggi del Varco del Torno

A Ruoti sono stati annunciati lavori per creare nuovi sentieri e un’area camper tra i faggi del Varco del Torno. L’intervento prevede la realizzazione di percorsi escursionistici e spazi dedicati ai camper, inseriti in un’area naturale già frequentata. Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico per discutere dello sviluppo turistico del territorio, con un focus sui progetti legati alla valorizzazione delle aree verdi e alle attività all’aperto. La discussione si svolgerà presso il centro comunale.

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