Castrocaro Insieme per crescere contro l' area camper a pagamento | Visione miope del turismo

Un gruppo consiliare locale critica la decisione della giunta comunale di introdurre il pagamento per l’area camper di Castrocaro Terme e Terra del Sole, definendola una scelta che non convince né dal punto di vista del merito né del metodo adottato. La discussione riguarda la gestione dell’area, che fino a ora era gratuita, e la decisione di modificare le modalità di accesso senza un accordo condiviso con la minoranza.

Una decisione “che non ci convince, né nel merito né nel metodo”. Il gruppo consiliare di Insieme per crescere commenta così la scelta della giunta comunale di rendere a pagamento l’area camper di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Attaccano dall'opposizione: “Ancora una volta, l’Amministrazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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