Nuovi parcheggi e area camper con vista mare | passa la delibera ma è scontro sui senzatetto

La delibera per realizzare nuovi parcheggi e un’area camper con vista mare sul lungomare Amerigo Vespucci è stata approvata dal consiglio del municipio X, con i voti della maggioranza. La decisione è passata anche in assenza della capogruppo del PD. La proposta ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto riguardo alla presenza dei senzatetto nella zona.

Sul lungomare Amerigo Vespuccio verranno realizzati 200 parcheggi e un'area cemper, all'occorrenza anche per ospitare clochard. Il voto è arrivato dopo l'intervento in aula della polizia locale L’area camper del lungomare Amerigo Vespucci si farà. I voti della maggioranza, ottenuti anche in assenza della capogruppo PD Margherita Weylam, sono stati sufficienti per approvare la delibera che, da giorni, tiene impegnato il consiglio del municipio X. Ma, per arrivare al voto, è stato necessario l'intervento della polizia locale. Cosa prevede il provvedimento? Al civico 41 verranno quindi realizzati 200 posti auto, recuperano i parcheggi eliminati per prolungare la pista ciclabile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Ostia, passa la delibera sull’area camper tra le polemiche

Zagarolo, rivoluzione trasporti: dal 2026 la gestione passa ad Astral. È scontro sui nuovi orariUna data segnata in rosso sul calendario dei pendolari di Zagarolo: il 7 gennaio 2026.

Contenuti e approfondimenti su Nuovi parcheggi.

Temi più discussi: Pavia, il Comune cerca aree per nuovi parcheggi; Piano Sosta: nuovi investimenti sui parcheggi e adeguamenti tariffari; Nuovi parcheggi e giardino. Maxi intervento per il centro. Poi l’intitolazione a Perugi; Taranto, espropri e permute per i nuovi parcheggi.

Via Sampierdarena: 70 parcheggi notturni lungo il filobus e altri 40 nuovi posti grazie al PnrrRecuperata un’area dismessa: 40 nuovi posti auto - Sempre grazie ai fondi del PNRR, è stata recuperata un’area precedentemente occupata da capannoni dismessi tra piazza Vittorio Veneto e via Felicità ... telenord.it

Crotone: basta soste selvagge, nuovi parcheggi per moto e scooterL’amministrazione comunale di Crotone ha varato un provvedimento per riordinare la sosta urbana. Con una specifica ordinanza dirigenziale, sono stati istituiti 34 nuovi stalli riservati a motocicli e ... cn24tv.it

Anna Li Vigni segnala che: 70 parcheggi notturni sulla corsia del filobus e 40 nuovi posti auto da un’area dismessa. Sampierdarena cambia faccia La riqualificazione con fondi PNRR porta marciapiedi nuovi, alberature e una viabilità ripensata. Ma il nodo v facebook

Taranto, espropri e permute per i nuovi parcheggi x.com