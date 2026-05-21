Ruoti nuovi piani per fognature e acqua | il dialogo con Acquedotto Lucano

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ruoti sono stati presentati nuovi progetti riguardanti le infrastrutture di fognature e fornitura idrica, con un confronto tra le autorità locali e Acquedotto Lucano. In particolare, si discute di come verranno riorganizzati i servizi nelle aree di Quartolani e Caivano. Inoltre, sono state analizzate le problematiche gestionali legate alla sorgente di Tamburo, evidenziando le criticità specifiche di questa fonte di approvvigionamento.

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? Punti chiave Come cambieranno i servizi idrici nelle zone di Quartolani e Caivano?. Perché la sorgente di Tamburo presenta criticità gestionali specifiche?. Cosa prevede il nuovo modello di dialogo tra Comune e Acquedotto?. Quali interventi urgenti sono stati pianificati per le fognature locali?.? In Breve Interventi urgenti previsti per i collettori fognari di Quartolani e Caivano.. Luigi Cerciello Renna coordina il nuovo modello di open government.. Gestione complessa della sorgente di Tamburo fuori dalle competenze regionali.. Programmazione partecipata tra Acquedotto Lucano e il sindaco Franco Gentilesca.. Il sindaco di Ruoti, Franco... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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