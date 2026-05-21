A Ruoti sono stati presentati nuovi progetti riguardanti le infrastrutture di fognature e fornitura idrica, con un confronto tra le autorità locali e Acquedotto Lucano. In particolare, si discute di come verranno riorganizzati i servizi nelle aree di Quartolani e Caivano. Inoltre, sono state analizzate le problematiche gestionali legate alla sorgente di Tamburo, evidenziando le criticità specifiche di questa fonte di approvvigionamento.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi idrici nelle zone di Quartolani e Caivano?. Perché la sorgente di Tamburo presenta criticità gestionali specifiche?. Cosa prevede il nuovo modello di dialogo tra Comune e Acquedotto?. Quali interventi urgenti sono stati pianificati per le fognature locali?.? In Breve Interventi urgenti previsti per i collettori fognari di Quartolani e Caivano.. Luigi Cerciello Renna coordina il nuovo modello di open government.. Gestione complessa della sorgente di Tamburo fuori dalle competenze regionali.. Programmazione partecipata tra Acquedotto Lucano e il sindaco Franco Gentilesca.. Il sindaco di Ruoti, Franco... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruoti, nuovi piani per fognature e acqua: il dialogo con Acquedotto Lucano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Acquedotto e fognature nuove tra Oppeano e San Giovanni Lupatoto: lavori al viaA Oppeano sono in partenza i lavori per la posa di nuove condotte che consentiranno di estendere le infrastrutture di acquedotto e fognatura.

Al via a Palù lavori da 800 mila euro per acquedotto e fognature: «Impianti moderni e più famiglie servite»Sono iniziati in questi giorni a Palù i lavori per l’estensione della rete acquedottistica e fognaria, un intervento promosso da Acque Veronesi che...

Acquedotto Lucano apre ai sindaci: il Comune di Ruoti partecipa al Comitato di DirezionePOTENZA - Nuovo passo nel percorso di apertura e confronto con i territori da parte di Acquedotto Lucano. Il Comitato di Direzione della società si apre infatt ... ivl24.it

Aree produttive, confronto in Acquedotto Lucano su gestione e serviziLa Segreteria Provinciale Ugl Matera, a nome del Segretario Pino Giordano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore N.H. Carmine Orofino, fratello del Vescovo della Diocesi ... lasiritide.it