Acquedotto e fognature nuove tra Oppeano e San Giovanni Lupatoto | lavori al via

Sono iniziati i lavori tra Oppeano e San Giovanni Lupatoto per la posa di nuove condotte di acquedotto e fognatura. Le opere prevedono l’installazione di infrastrutture che estenderanno i sistemi di distribuzione e raccolta delle acque in queste zone. I lavori riguardano un tratto di strada tra i due comuni e sono destinati a migliorare la rete idrica e fognaria locale.

A Oppeano sono in partenza i lavori per la posa di nuove condotte che consentiranno di estendere le infrastrutture di acquedotto e fognatura. Un impegno che Acque Veronesi sta mettendo in campo per garantire acqua di qualità e controllata anche alle utenze non ancora servite, ma soprattutto una.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Al via a Palù lavori da 800 mila euro per acquedotto e fognature: «Impianti moderni e più famiglie servite»Sono iniziati in questi giorni a Palù i lavori per l’estensione della rete acquedottistica e fognaria, un intervento promosso da Acque Veronesi che... Legnago e San Giovanni Lupatoto: viaggio tra storia e segreti? Cosa sapere Il programma I Gioielli sotto casa su CR1 presenta Legnago e San Giovanni Lupatoto giovedì.