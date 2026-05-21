Ruini in condizioni critiche | cure mediche e ossigeno a casa

Il cardinale si trova in condizioni di salute critiche e riceve cure mediche e ossigeno a casa. Le autorità sanitarie hanno confermato che le sue condizioni richiedono trattamenti specifici, ma lui ha deciso di non essere trasferito in ospedale. La sua assenza potrebbe avere ripercussioni sui rapporti tra il Vaticano e la politica, anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali al riguardo. Restano aperti i punti chiave legati alla gestione della sua condizione e alle decisioni prese in questi giorni.

? Domande chiave Come influenzerà la sua assenza il rapporto tra Vaticano e politica?. Perché il cardinale ha rifiutato il ricovero in ospedale?. Quali sono le reali condizioni cliniche del novantacinquenne?. Cosa significa per la Chiesa italiana la fine della sua era?.? In Breve Ruini ha guidato la CEI per sedici anni tra il 1991 e il 2007.. Il novantacinquenne aveva subito un ricovero per problemi renali lo scorso settembre.. Il prelato ha espresso pareri positivi su Giorgia Meloni nel febbraio di quest'anno.. Il cardinale Camillo Ruini si trova in condizioni di salute critiche da alcuni giorni e riceve cure mediche costanti presso la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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