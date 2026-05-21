Il cardinale Ruini in condizioni critiche l’ex presidente della Cei è curato a casa con l’ossigeno

Il cardinale Camillo Ruini si trova in condizioni di salute considerate critiche da alcuni giorni. Attualmente, rimane a casa sotto assistenza medica, con l’uso di ossigeno. Medici e infermieri si alternano nel suo domicilio per fornirgli le cure necessarie. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla sua famiglia, che non hanno fornito dettagli ulteriori sulle sue condizioni specifiche. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue con attenzione gli aggiornamenti sulla sua salute.

Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute «critiche» da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Chi è il cardinale Ruini?. Ruini, nato a Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso febbraio. Dal 1991 al 2007 è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), incarico ricoperto per sedici anni. Fu anche cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma e uno dei religiosi più influenti nella politica italiana.... 🔗 Leggi su Open.online

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