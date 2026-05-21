Rugby Pordenone ospita l' Italseven in vista del torneo internazionale in Francia

A Pordenone si prepara una nuova occasione di incontri tra il rugby locale e la nazionale italiana, con l’Italseven che si allena in vista di un torneo internazionale in Francia. Dopo aver ospitato la squadra under 18, la città si appresta a ricevere nuovamente il team azzurro per un periodo di preparazione. La presenza del gruppo sportivo si inserisce in un programma di allenamenti che durerà alcuni giorni, prima di partire per la competizione oltre confine.

Dopo l'under 18, Pordenone torna ad accogliere l'Italrugby in vista di un appuntamento internazionale. La nazionale italiana seven maschile dal 24 al 27 maggio sarà in Friuli Venezia Giulia per prepararsi alla prossima competzione sportiva in programma ad Haguenau, in Francia, il 29 maggio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby ChampionshipFine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade...

Juventus Under 16, torneo internazionale in vista: bianconeri impegnati in Inghilterra contro le big europee. Ecco il calendario e le squadre partecipantidi Fabio ZaccariaJuventus Under 16, volo in Inghilterra per il Premier League International Tournement: i ragazzi di Gridel sfideranno le big...

Rugby Serie B, l'Olbia ospita il PerugiaDomani, alle 14,30, per la 14esima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia ospita il Perugia al Campo Basa. Scontro diretto tra le api galluresi (secondo e reduci ... unionesarda.it

Rugby: nello scontro tra i due emisferi l’Italia ospita Australia, Sudafrica e CileLa tradizione non viene, per ora, smentita e novembre rimane per il rugby un mese di grandi confronti internazionali. Le Nazionali dell’emisfero Nord ospitano quelle dell’altra metà del mondo, mentre ... ilsole24ore.com