La squadra Under 16 della Juventus partirà per l’Inghilterra per partecipare al Premier League International Tournament. La competizione vedrà i giovani calciatori sfidare diverse squadre di alto livello provenienti da varie nazioni europee e dalla Premier League. Il torneo si svolgerà nel paese britannico, con un calendario che prevede incontri contro alcune delle più note formazioni giovanili del continente.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, volo in Inghilterra per il Premier League International Tournement: i ragazzi di Gridel sfideranno le big anglosassoni ed europee. Ecco i gironi e le squadre impegnate nella prestigiosa manifestazione. La grande stagione della Juventus Under 16 non smette di regalare emozioni, i bianconeri infatti hanno ottenuto l’ennesima vittoria in campionato battendo 8-1 il Parma. Una vera dimostrazione di forza. Ora, con la pausa dedicata alle nazionali, diversi ragazzi sono stati chiamati dalle varie selezioni, Italia in primis con ben 6 elementi. Chi invece resterà a Vinovo potrà comunque gioire perché è in programma un torneo internazionale che vedrà sfidarsi le big inglesi ed europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, torneo internazionale in vista: bianconeri impegnati in Inghilterra contro le big europee. Ecco il calendario e le squadre partecipanti

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