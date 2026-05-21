Rubati cavi solari e di rame | danni per oltre 60 mila euro a due aziende

Due aziende hanno subito danni per oltre 60 mila euro a causa di furti di materiali. In un caso, sono stati sottratti cavi solari da un impianto fotovoltaico situato in una contrada di Agrigento. Nell’altro, cavi di rame sono stati rubati da un impianto simile installato a Gela. Entrambi i furti riguardano componenti utilizzati per la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Le operazioni sono state denunciate alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

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