Rubati cavi solari e di rame | danni per oltre 60 mila euro a due aziende
Due aziende hanno subito danni per oltre 60 mila euro a causa di furti di materiali. In un caso, sono stati sottratti cavi solari da un impianto fotovoltaico situato in una contrada di Agrigento. Nell’altro, cavi di rame sono stati rubati da un impianto simile installato a Gela. Entrambi i furti riguardano componenti utilizzati per la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Le operazioni sono state denunciate alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.
Cavo solare da un impianto fotovoltaico di contrada Narbonello ad Agrigento. E cavi di rame da un altro impianto, dello stesso genere, a Gela. I ladri hanno provocato danni per oltre 60 mila euro a due imprese di cui lo stesso imprenditore agrigentino è legale rappresentante. Ad agire i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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