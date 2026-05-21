Rubata l' auto del sindaco durante il concerto di Anna Tatangelo | l' appello sui social

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore, l’auto del sindaco di Forino è stata rubata. L’episodio è stato segnalato sui social network, dove è stato lanciato un appello per ritrovare il veicolo. La serata di festa si è conclusa con questa brutta sorpresa, lasciando il sindaco e i presenti senza parole. Nessuna informazione ufficiale su eventuali indagini o dettagli sul furto sono state comunicate finora.

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Serata di festa finita con amarezza per il sindaco di Forino (Avellino), Antonio Olivieri, vittima del furto della propria auto durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 18 maggio, tra le 22 e le 23:55, in via Pizzone, nei pressi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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