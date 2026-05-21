Rubata l' auto del sindaco durante il concerto di Anna Tatangelo | l' appello sui social
Durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore, l’auto del sindaco di Forino è stata rubata. L’episodio è stato segnalato sui social network, dove è stato lanciato un appello per ritrovare il veicolo. La serata di festa si è conclusa con questa brutta sorpresa, lasciando il sindaco e i presenti senza parole. Nessuna informazione ufficiale su eventuali indagini o dettagli sul furto sono state comunicate finora.
Serata di festa finita con amarezza per il sindaco di Forino (Avellino), Antonio Olivieri, vittima del furto della propria auto durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 18 maggio, tra le 22 e le 23:55, in via Pizzone, nei pressi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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