Rubata l' auto del sindaco durante il concerto di Anna Tatangelo | l' appello sui social

Durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore, l’auto del sindaco di Forino è stata rubata. L’episodio è stato segnalato sui social network, dove è stato lanciato un appello per ritrovare il veicolo. La serata di festa si è conclusa con questa brutta sorpresa, lasciando il sindaco e i presenti senza parole. Nessuna informazione ufficiale su eventuali indagini o dettagli sul furto sono state comunicate finora.

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