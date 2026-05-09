Foggia commessa 20enne aggredita in negozio | denunciato extracomunitario
A Foggia, una giovane commessa di 20 anni è stata aggredita nel negozio in cui lavora e spinta a terra da un uomo extracomunitario. La polizia ha identificato e denunciato l’uomo, che ora è sotto indagine. L’episodio è avvenuto durante l’orario di apertura del negozio, senza che ci fossero altri coinvolgimenti o feriti gravi. La ragazza ha riportato lievi lesioni e si trova sotto osservazione medica.
A Foggia una giovane commessa di 20 anni è stata aggredita e scaraventata a terra da un cittadino extracomunitario. Secondo la ricostruzione della giovane, raccolte da TeleSveva, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito del tentativo di bloccare un possibile furto all’interno dell’esercizio commerciale. La giovane è stata accompagnata. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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