Foggia commessa 20enne aggredita in negozio | denunciato extracomunitario

A Foggia, una giovane commessa di 20 anni è stata aggredita nel negozio in cui lavora e spinta a terra da un uomo extracomunitario. La polizia ha identificato e denunciato l’uomo, che ora è sotto indagine. L’episodio è avvenuto durante l’orario di apertura del negozio, senza che ci fossero altri coinvolgimenti o feriti gravi. La ragazza ha riportato lievi lesioni e si trova sotto osservazione medica.

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