Ruba 1.500 euro di merce in un negozio ma viene bloccato dalla vigilanza

Un uomo è stato fermato dalla vigilanza dopo aver tentato di rubare merce per un valore di circa 1.500 euro in un negozio di Aprilia. Secondo quanto riferito, ha preso diversi prodotti dagli scaffali senza pagare e successivamente è stato bloccato all’interno del supermercato. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e portare avanti le verifiche del caso.

Ha commesso un furto all'interno di un esercizio commerciale di Aprilia. Dagli scaffali del supermercato ha portato via merce del valore complessivo di oltre 1.500 euro. Il personale della vigilanza dell'attività lo ha però notato ed è intervenuto prontamente per bloccare l'uomo proprio mentre.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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