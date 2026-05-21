Nella giornata di ieri, un uomo è stato denunciato dopo aver tentato di rubare gomme da un’officina. I carabinieri, che stanno costantemente monitorando le attività sospette nel territorio, sono intervenuti prontamente sull’episodio. Durante le operazioni di verifica, è stato accertato che l’individuo aveva tentato di asportare alcuni pneumatici senza autorizzazione. L’intervento rientra in un’azione più ampia di controllo volta a prevenire reati contro il patrimonio e mantenere la sicurezza pubblica.

L’attività di prevenzione e repressione dell’illegalità rappresenta una priorità assoluta per i carabinieri, impegnati quotidianamente nel contrasto ai reati predatori che colpiscono duramente il patrimonio e la serenità dei cittadini. Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei pregiudicati, le cui condotte recidive richiedono un’azione investigativa meticolosa e una presenza costante sul territorio per garantire la sicurezza reale e percepita della comunità. In tale contesto i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno portato a termine una serie di operazioni di servizio che hanno condotto a due denunce. A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri del posto hanno denunciato una 24enne italiana che, approfittando di un momento di distrazione, si è introdotta negli uffici di un’officina asportando 50 euro da una scrivania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba gomme in un’officina: denunciato

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