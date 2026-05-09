Botricello sequestrata officina | discarica di rifiuti e 1.000 gomme

A Botricello, un’officina è stata sequestrata dopo il ritrovamento di una discarica di rifiuti e circa 1.000 gomme. Tra i materiali trovati ci sono rifiuti elettronici e carcasse di vario tipo. Nella stessa area è stato rinvenuto anche un cavallo di razza accanto a rifiuti organici. Le autorità stanno indagando sulle modalità di deposito e sulla provenienza di quanto sequestrato.

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? Domande chiave Come sono finiti i rifiuti elettronici e le carcasse in quell'area?. Perché un cavallo di razza si trovava accanto al letame?. Chi sono i responsabili della gestione illegale dei materiali pericolosi?. Quali danni hanno causato gli oli esausti alla falda acquifera?.? In Breve Area di 1.300 metri quadrati sequestrata il 29 aprile 2026 a Botricello.. Oltre mille pneumatici, carcasse e rifiuti elettronici accumulati nei piazzali.. Intervento dell'A.S.P. di Catanzaro per il recupero di un cavallo di razza.. Denuncia alla Procura di Catanzaro per violazione del Testo Unico Ambientale.. I Carabinieri della Stazione di Botricello e i militari del Nucleo Forestale di Sersale hanno sequestrato un’area di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Botricello, sequestrata officina: discarica di rifiuti e 1.000 gomme ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sequestrata ad Avellino un’area di 6.000 mq adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosiIntervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza presso una società operante nel settore della fabbricazione di gru e mezzi per... Combustione illecita di rifiuti speciali, sequestrata un'officina a PartinicoDenunciato un imprenditore di 43 anni che si occupa della produzione di porte, finestre, infissi e cancelli metallici. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Botricello, maxi discarica abusiva in officina: sequestrata area di 1.300 metri quadri; Sequestrata officina adibita a discarica nel Catanzarese, due denunce; Scoperta discarica abusiva nel Catanzarese: sequestrati oltre mille pneumatici; Botricello, cavallo di razza tra i rifiuti in una officina. Botricello, maxi discarica abusiva in officina: sequestrata area di 1.300 metri quadriDenunciati titolare e preposto tecnico di un’attività di gommista. Rinvenuti oltre mille pneumatici fuori uso, carcasse di veicoli e rifiuti speciali ... catanzaroinforma.it Sequestrata officina adibita a discarica nel Catanzarese, due denunceI militari, effettuando un accesso ispettivo all'interno dell'attività produttiva, hanno constatato fin da subito l'assenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale ... italpress.com Il Consiglio dei ragazzi in Regione: i sogni dei giovani di Botricello consegnati ad Occhiuto x.com