Nella giornata del 8 aprile 2026, i finanzieri di Pontedera hanno individuato a Ponsacco un'officina meccanica abusiva all’interno di un capannone di oltre 100 metri quadrati. Durante l’ispezione, sono stati trovati due lavoratori impiegati senza regolare contratto. Il responsabile dell’attività è stato denunciato per violazioni legate all’abusivismo commerciale e al lavoro irregolare. La scoperta si inserisce in un’operazione volta a contrastare attività illegali nel settore.

Ponsacco (Pisa), 8 aprile 2026 –?????? Lotta all’abusivismo commerciale. I finanzieri della compagnia di Pontedera hanno scoperto a Ponsacco un’officina meccanica in un capannone di oltre 100 metri quadrati. L’attività è risultata totalmente sconosciuta al fisco. Il responsabile dell’officina abusiva è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa “per i reati di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, nonché di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa”. Il lavoro dei militari delle Fiamme Gialle della compagnia di Pontedera e del comando provinciale di Pisa rientra nelle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e del controllo economico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoperta officina abusiva, due lavoratori irregolari: denunciato il responsabile

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