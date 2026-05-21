Domenica 31 maggio 2026, il Centrale del Foro Italico a Roma ospiterà un evento speciale di RTL 102.5 Power Hits Estate, dedicato al decimo anniversario dello spettacolo. Per questa occasione, la programmazione prevede la presenza di conduttori come Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Giulia Laura Abbiati e Matteo Campese. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti che si esibiranno dal vivo, dando il via ufficiale all’estate con un grande spettacolo.

Roma – In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia. Domenica 31 maggio 2026, al Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti inaugurerà l'estate con un grande evento dal vivo, pensato per celebrare i dieci anni dello show. Per la prima volta, la sfida che eleggerà il tormentone dell'estate parte dalla Capitale: un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, fino alla finalissima di martedì 1° settembre all'Arena di Verona. Ikka Mirabelli È la festa di un'intera community, delle persone che ogni giorno seguono RTL 102.5 e ne alimentano l'energia. “Un concerto pensato per gli ascoltatori, che sono il vero cuore di tutto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - RTL 102.5 Power Hits Estate, i conduttori: Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Giulia Laura Abbiati e Matteo Campese

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 - i primi nomi annunciati

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