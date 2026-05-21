Rotary | un ponte di pace e cooperazione tra Francia e Italia

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento tra il Rotary Club di Fiorenzuola e quello di Marignane, si è svolta una conviviale che ha segnato il quarantunesimo incontro tra i due club. La riunione ha rafforzato i legami di collaborazione tra le due realtà, che rappresentano un esempio di gemellaggio tra associazioni Rotary di Francia e Italia. La manifestazione si è svolta in un clima di amicizia e condivisione, sottolineando il valore della cooperazione tra i due gruppi nel promuovere iniziative comuni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'atmosfera di profonda amicizia e collaborazione ha caratterizzato la conviviale tra il Rotary Club Fiorenzuola  il Rotary Club di Marignane (Marsiglia), un gemellaggio duraturo (siamo al quarantunesimo appuntamento) che si conferma un simbolo vibrante dell'Europa dei cuori e dei popoli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia per la Pace, corteo in centro città tra ponte di Tiberio e piazza Cavour con una maxi bandieraIl Giro d’Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di...

Rotary Scandicci promuove la pace nelle scuole tra lingue, culture e muralesFirenze, 19 marzo 2026 - Un progetto per parlare di pace ai più giovani non in modo concreto, attraverso strumenti come la lingua, la cultura, il...

Il Ponte sullo Stretto resisterebbe a un violento terremoto? Facciamo chiarezza con Alessandro Martelli, esperto di sistemi antisismiciL’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina è fissato per l’inizio del 2026. A ribadirlo di recente è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, promettendo che l’ambiziosa ... greenme.it

Ponte sullo Stretto, mai costruita un’opera di queste dimensioni: i dubbi sulla fattibilità del progettoIl professor Mario de Miranda, in un’intervista a Fanpage.it, spiega perché la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina rappresenterebbe una sfida dal punto di vista tecnico mai affrontata ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web