Rotary | un ponte di pace e cooperazione tra Francia e Italia

Durante un evento tra il Rotary Club di Fiorenzuola e quello di Marignane, si è svolta una conviviale che ha segnato il quarantunesimo incontro tra i due club. La riunione ha rafforzato i legami di collaborazione tra le due realtà, che rappresentano un esempio di gemellaggio tra associazioni Rotary di Francia e Italia. La manifestazione si è svolta in un clima di amicizia e condivisione, sottolineando il valore della cooperazione tra i due gruppi nel promuovere iniziative comuni.

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