Rotary | un ponte di pace e cooperazione tra Francia e Italia
Durante un evento tra il Rotary Club di Fiorenzuola e quello di Marignane, si è svolta una conviviale che ha segnato il quarantunesimo incontro tra i due club. La riunione ha rafforzato i legami di collaborazione tra le due realtà, che rappresentano un esempio di gemellaggio tra associazioni Rotary di Francia e Italia. La manifestazione si è svolta in un clima di amicizia e condivisione, sottolineando il valore della cooperazione tra i due gruppi nel promuovere iniziative comuni.
Un'atmosfera di profonda amicizia e collaborazione ha caratterizzato la conviviale tra il Rotary Club Fiorenzuola il Rotary Club di Marignane (Marsiglia), un gemellaggio duraturo (siamo al quarantunesimo appuntamento) che si conferma un simbolo vibrante dell'Europa dei cuori e dei popoli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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