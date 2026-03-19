Un progetto promosso da Rotary Scandicci coinvolge le scuole con iniziative che utilizzano la lingua, l’arte urbana e il confronto culturale per parlare di pace ai giovani. Le attività sono rivolte agli studenti, con l’obiettivo di favorire la comprensione tra diverse culture e promuovere valori di tolleranza attraverso pratiche creative e coinvolgenti. L’obiettivo è avvicinare i giovani a queste tematiche in modo diretto e accessibile.

Firenze, 19 marzo 2026 - Un progetto per parlare di pace ai più giovani non in modo concreto, attraverso strumenti come la lingua, la cultura, il confronto e persino l’arte urbana. Si intitola “Segni di pace – tra lingue, culture e colori” l’iniziativa promossa dal Rotary Club Scandicci e realizzata anche grazie al sostegno del District Grant del Distretto 2071, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di consapevolezza, dialogo e incontro. “L’intento – spiega il presidente rotariano Andrea Nanni - è quello di prevenire i conflitti partendo dalla conoscenza. Conoscenza delle lingue, delle loro radici comuni e delle culture che esprimono, per aiutare i ragazzi a riconoscere prima ciò che unisce e solo dopo ciò che divide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotary Scandicci promuove la pace nelle scuole tra lingue, culture e murales

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