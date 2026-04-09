Giro d’Italia per la Pace corteo in centro città tra ponte di Tiberio e piazza Cavour con una maxi bandiera

Nel centro della città si è svolto un corteo legato al Giro d’Italia per la Pace, promosso da diverse organizzazioni nazionali dedicate ai diritti umani e alla cultura della pace. La manifestazione ha attraversato l’area tra il ponte di Tiberio e piazza Cavour, con una grande bandiera portata dai partecipanti. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Il Giro d’Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace e la Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace, nell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia, farà tappa a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Marcia per la pace . Tra maxi bandiera e gommapiuma colorataDomani si terrà la marcia per la pace, organizzata dall’Azione Cattolica Italiana, che partirà da piazza Santa Maria delle Carceri e terminerà nello... Leggi anche: Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta” Temi più discussi: Napoli, terra dei grandi velocisti al Giro d’Italia; Giro d'Italia - Scopri il percorso; Chi farà il Giro d’Italia 2026? Vingegaard unico favorito, Pellizzari sogna il podio, Almeida e Carapaz acciaccati; Riparte il FantaGiro, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia: al via le iscrizioni. Il grande ciclismo torna a Fermo: il 16 maggio ecco il Giro d’Italiadi Silvia Ilari Dopo 54 anni Il Giro d'Italia torna a Fermo. Mancano solo 38 giorni come campeggia oggi sullo schermo presente nel Gabinetto del Sindaco a Palazzo dei Priori. Qui autorità, sportivi, o ... cronachefermane.it Giro d'Italia 2026: Regione Basilicata, 4,7 milioni di euro per le strade lucanePer i fondi per le strade del Giro d'Italia 2026, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera di spesa di 4,7 milioni di euro, attraverso il ricorso alle risorse del Piano Sviluppo ... ansa.it Sono appena tornata da 9 giorni in Marocco. Ho fatto un giro molto semplice, volata su Marrakech dove ho trascorso 3 giorni, la città mi è piaciuta tantissimo, al casino sono abituata e non mi infastidisce, lho trovata molto pulita, giardini bellissimi e tolta la piaz - facebook.com facebook Axel Laurance si è aggiudica la vittoria della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi battendo in volata Arrieta...ma al traguardo arrivano i crampi #Ciclismo #Cycling #Itzulia2026 x.com