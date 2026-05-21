Rosazzo | tra storia e natura il FAI scopre la cantina del Duecento

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il FAI ha aperto al pubblico una cantina risalente al Duecento situata in una zona ricca di storia e natura. La scoperta ha portato alla luce ambienti sotterranei e strutture antiche, che testimoniano l’attività vitivinicola di epoche passate. Tra le domande che si pongono ci sono i motivi per cui un Patriarca dell’epoca minacciava di scomunica i viticoltori e cosa si cela all’interno della cantina più antica della regione. La visita permette di conoscere un patrimonio storico ancora nascosto.

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? Domande chiave Come è possibile che un Patriarca minacciasse di scomunica i viticoltori?. Cosa si nasconde nella cantina più antica del Friuli?. Chi guida il percorso tra le rose antiche e i vigneti?. Perché la biodiversità è legata alla storia dei monaci benedettini?.? In Breve Partecipazione limitata a 40 persone con quote da 12 o 15 euro.. Botanico Gianpaolo Bragagnini guida l'escursione tra rose antiche e vigneti.. Presentazione libro di Angelo Floramo alle 17:30 presso Villa Maseri.. Sconto del 10% per i partecipanti presso la cucina di Olio e Dintorni.. Domenica 24 maggio, alle ore 15, l’Abbazia di Rosazzo ospiterà la sesta edizione di FAI un giro in vigna, un percorso che unirà la storia del vino alla tutela della biodiversità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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