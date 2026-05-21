Rosazzo | tra storia e natura il FAI scopre la cantina del Duecento

Il FAI ha aperto al pubblico una cantina risalente al Duecento situata in una zona ricca di storia e natura. La scoperta ha portato alla luce ambienti sotterranei e strutture antiche, che testimoniano l’attività vitivinicola di epoche passate. Tra le domande che si pongono ci sono i motivi per cui un Patriarca dell’epoca minacciava di scomunica i viticoltori e cosa si cela all’interno della cantina più antica della regione. La visita permette di conoscere un patrimonio storico ancora nascosto.

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