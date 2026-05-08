Rosazzo da Rosa la natura rifiorisce all’interno delle antiche mura dell’Abbazia di Rosazzo

Nelle antiche mura dell’Abbazia di Rosazzo, tra il 9 e il 10 maggio 2026, si terrà la ventunesima edizione di “Rosazzo da Rosa”, una mostra-mercato che celebra la rinascita della natura. L’evento, che si svolge ogni anno nella storica struttura, richiama visitatori interessati a scoprire le varietà di piante e fiori, offrendo un’occasione di mercato e di incontro tra appassionati e professionisti del settore.

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Tra le mura della millenaria Abbazia di Rosazzo splende la primavera. Nelle giornate del 9 e 10 maggio 2026 torna la mostra-mercato “Rosazzo da Rosa”, giunta ormai alla 21° edizione. Il mercato floro-vivaistico organizzato dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo, vedrà presenti vivaisti del.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Fabiano Guatteri porta all'Abbazia di Rosazzo "La cucina milanese"Fabiano Guatteri esperto di cultura culinaria, giornalista e scrittore autore di “La cucina milanese” (Hoepli) sarà ospite in anteprima regionale... Sapori di Milano a Rosazzo: Guatteri svela i segreti della cucinaFabiano Guatteri, studioso di gastronomia e scrittore, sarà protagonista di un incontro dedicato alla cultura culinaria milanese venerdì 10 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rosazzo da Rosa 2026: rose antiche, artigianato e visite guidate all’Abbazia di Rosazzo; Rosazzo da Rosa Torna la Festa della Rosa Edizione 2026 a Manzano e dintorni; Ritorna a Tavagnacco la rinomata Festa degli Asparagi. Manzano, Rosazzo da Rosa XXI edizione: 9 e 10 maggioRosazzo da Rosa rifiorisce all’interno delle antiche mura dell’Abbazia di Rosazzo. La XXI edizione del mercato floro-vivaistico vedrà presenti artigiani e vivaisti del Friuli-Venezia Giulia con i lo ... mediterranews.org Abbazia di Rosazzo: Rosazzo da rosaRosazzo da Rosa rifiorisce all’interno delle antiche mura dell’Abbazia di Rosazzo. La XX edizione del mercato floro-vivaistico vedrà presenti artigiani e vivaisti del Friuli-Venezia Giulia con i ... mediterranews.org Appuntamento da non mancare !!! Questo weekend siamo a Manzano, nell’abbazia di Rosazzo facebook