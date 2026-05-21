Ronaldo scoppia in lacrime dopo il titolo con l’Al-Nassr | gol su punizione e festa finale

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita decisiva per il campionato saudita, Cristiano Ronaldo ha segnato un gol su punizione, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Al termine della gara, il giocatore ha mostrato emozione, scoppianoando in lacrime mentre festeggiava con i compagni. La squadra ha concluso la stagione con il titolo, e Ronaldo ha partecipato ai festeggiamenti finali. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha applaudito l’intera prestazione.

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Cristiano Ronaldo trascina l’Al-Nassr FC al titolo saudita e alla fine non riesce a trattenere le lacrime. CR7 firma una doppietta decisiva, impreziosita anche da una splendida punizione, chiudendo una stagione vissuta tra pressioni, polemiche e inseguimento ai 1000 gol in carriera. Al fischio finale, l’emozione prende il sopravvento: per Ronaldo è il primo grande trofeo conquistato in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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