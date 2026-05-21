Ronaldo scoppia in lacrime dopo il titolo con l’Al-Nassr | gol su punizione e festa finale

Durante la partita decisiva per il campionato saudita, Cristiano Ronaldo ha segnato un gol su punizione, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Al termine della gara, il giocatore ha mostrato emozione, scoppianoando in lacrime mentre festeggiava con i compagni. La squadra ha concluso la stagione con il titolo, e Ronaldo ha partecipato ai festeggiamenti finali. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha applaudito l’intera prestazione.

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