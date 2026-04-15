Al-Nassr – Al-Ettifaq 1-0 | resoconto risultato e gol mentre Ronaldo e compagni fanno un passo avanti verso il titolo

L’Al-Nassr ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Al-Ettifaq in una partita intensa e combattuta. Il gol decisivo è arrivato nel primo tempo, grazie a un’azione di qualità. La sfida si è svolta senza ulteriori marcature, portando i padroni di casa a fare un passo avanti nella corsa al titolo. Ronaldo e i suoi compagni hanno portato a casa i tre punti in un match caratterizzato da tensione e ottimi interventi.

2026-04-15 22:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Al-Nassr si è assicurato una combattuta vittoria per 1-0 sull’Al-Ettifaq in un incontro teso che è stato deciso da un unico momento di qualità nel primo tempo. Coman colpisce mentre Al-Nassr prende il controllo. Il momento decisivo è arrivato subito dopo la mezz’ora quando Kingsley Coman ha concluso da distanza ravvicinata portando Al-Nassr in vantaggio. Al Nassr aveva già mostrato un intento offensivo nella fase iniziale, con Cristiano Ronaldo andato vicino in più occasioni. L’attaccante si è fatto respingere da Marek Rodak dalla distanza e poi ha colpito il palo dopo essere stato inserito da Sadio Mané.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Al-Nassr – Al-Ettifaq 1-0: resoconto, risultato e gol mentre Ronaldo e compagni fanno un passo avanti verso il titolo Notizie correlate Pronostici Al Nassr-Ettifaq: un’occasione irripetibile per Cr7 e compagniAl Nassr-Ettifaq, i pronostici legati al match della capolista della Saudi Professional League Reduce da sei vittorie consecutive in casa, l’Al Nassr... Leggi anche: Cristiano Ronaldo segna il gol 969 mentre l’Al-Nassr consolida la vetta della classifica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Al Nassr-Ettifaq FC: analisi e probabili formazioni 15/04/2026 Saudi Professional League; Al Ettifaq - Al-Qadsiah in Diretta Streaming | DAZN IT; La sua squadra resta in 10 e Retegui viene sostituito, come con l’Italia: Al Qadsiah ko; CR7 allunga, per Inzaghi compleanno senza regalo: la situazione in Arabia. Saudi League 2025/2026: Al-Nassr-Al Ettifaq, le probabili formazioniCristiano Ronaldo vuole vincere per allungare sulla squadra di Simone Inzaghi e avvicinarsi maggiormente al suo primo titolo arabo. sportal.it Pronostici Al Nassr-Ettifaq: un’occasione irripetibile per CR7 e compagniAl Nassr-Ettifaq, i pronostici legati al match della capolista della Saudi Professional League. Lo scenario sul tavolo. ilveggente.it COME ONNNNNNNNN AL NASSR x.com È scoppiato uno scandalo nella lega saudita dopo l’ultimo pareggio dell’Al-Ahli, un risultato che ha danneggiato direttamente la squadra che lotta per il titolo contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Dal club e dai suoi giocatori hanno affermato che l’arbitraggio - facebook.com facebook