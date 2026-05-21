In Romania, un muro di neve di circa cinque metri ha bloccato la strada Transfagara?an, una delle principali vie di collegamento. Le autorità stanno lavorando con ruspe per rimuovere massi di grandi dimensioni nascosti sotto la neve. Nonostante sia già maggio, le nevicate intense hanno mantenuto l’accumulo di neve sulla strada, creando difficoltà per il passaggio veicolare. La situazione richiede interventi continui per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

? Domande chiave Come fanno le ruspe a rimuovere massi giganti sotto la neve?. Perché la neve è così alta nonostante siamo già a maggio?. Quali pericoli affrontano i soccorritori nel corridoio delle valanghe?. Quando potrà riaprire finalmente la strada per i turisti?.? In Breve Muri di neve oltre 2.000 metri bloccano il corridoio delle valanghe.. Massi trascinati dalle frangie bianche ostacolano ruspe e turbine pesanti.. Venti da ovest e nordovest causano accumuli anomali per il mese di maggio.. Ripristino della viabilità previsto entro la metà di giugno.. Muri di neve oltre i 5 metri bloccano il Transf?g?r??an in Romania: le squadre di emergenza combattono contro il gelo nel corridoio delle valanghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania, muro di neve di 5 metri blocca il Transf?g?r??an

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Romania, Pasqua sotto la neve: il gelo improvviso blocca la primaveraUna brusca ondata di gelo sta colpendo la Romania in questo periodo pasquale, portando neve e venti intensi che hanno trasformato il paesaggio...

Etna, inverno eterno a 2600 metri: muri di neve alti 6 metri?? Cosa sapere Muri di neve di 6 metri bloccano i sentieri dell'Etna a 2600 metri oggi.