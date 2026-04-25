Etna inverno eterno a 2600 metri | muri di neve alti 6 metri

A 2600 metri di altezza sull’Etna, muri di neve di circa sei metri di altezza si sono formati a causa dell’accumulo continuo di neve. Questa situazione blocca i sentieri nella zona. L’accumulo di neve persistente è stato causato dal passaggio del ciclone Harry, che ha impedito il disgelo sul versante sud del vulcano. La presenza della neve rende difficile il transito e le attività nella zona.

?? Cosa sapere Muri di neve di 6 metri bloccano i sentieri dell'Etna a 2600 metri oggi. L'accumulo persistente dal passaggio del ciclone Harry impedisce il disgelo sul versante sud. Muri di neve alti 6 metri bloccano i sentieri sull'Etna oggi, 25 aprile 2026, trasformando il versante sud a quota 2600 metri in un territorio nordico mentre a valle la primavera è già realtà. Il gigante siciliano non accenna a mollare la presa. Nonostante il calendario segni l'aprile inoltrato, l'altopiano .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etna, inverno eterno a 2600 metri: muri di neve alti 6 metri Notizie correlate Tra neve e nebbia: salvato l’escursionista bloccato a 2600 metri? Cosa sapere Escursionista di 24 anni salvato dall'elicottero a 2600 metri sulla ferrata Bolver Lugli. Torna l’inverno con freddo e neve a 400 metri, allerta meteo oggi sull’Italia(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, giovedì 26 marzo, sull'Italia dove la primavera verrà bruscamente interrotta da un'ondata di maltempo con un brusco...