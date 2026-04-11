Durante questa festività pasquale, la Romania si trova ad affrontare un’improvvisa ondata di freddo che ha portato neve e venti forti. Le temperature sono diminuite rapidamente, trasformando il paesaggio tradizionalmente primaverile in un ambiente innevato. Questa situazione ha causato disagi alla circolazione e ha interrotto le attività all’aperto in diverse zone del paese. La neve ha coperto strade e campi, creando condizioni inaspettate per questa stagione.

Una brusca ondata di gelo sta colpendo la Romania in questo periodo pasquale, portando neve e venti intensi che hanno trasformato il paesaggio primaverile in un scenario invernale. Le precipitazioni nevose interessano principalmente le zone montuose e i territori del nord del Paese, con accumuli che risultano insoliti per il mese di aprile. L’impatto climatico sulle festività e la gestione dei movimenti. La massa d’aria fredda che si è abbattuta sulla nazione ha causato un calo termico significativo, con temperature che scendono ben al di sotto delle medie stagionali previste per questo periodo dell’anno. Questo repentino mutamento meteorologico rischia di condizionare pesantemente le attività all’aperto programmate per le celebrazioni pasquali e di generare complicazioni deve spostarsi tra le varie regioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania, Pasqua sotto la neve: il gelo improvviso blocca la primavera

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