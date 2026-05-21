Roma una vittoria per la Champions | le combinazioni in caso di arrivo a pari punti

Nella penultima giornata di Serie A, la squadra di Roma si gioca molte possibilità per qualificarsi alla Champions League, con diverse combinazioni possibili in caso di arrivo a pari punti con altre squadre. La partita ha visto un risultato che potrebbe influire sulle classifiche finali, lasciando aperte varie strade per la qualificazione alla competizione europea. La squadra si prepara ora all’ultima sfida, in attesa di conoscere i risultati di concorrenti diretti nella corsa europea.

La trentasettesima giornata di Serie A potrebbe essere stata quella decisiva per il ritorno in Champions League della Roma dopo ben otto anni di assenza. Grazie alla vittoria nel derby contro la Lazio e alla contemporanea sconfitta della Juventus sul campo della Fiorentina, i giallorossi sono ora quarti in classifica con 70 punti, due in più dei bianconeri e del Como. Vincere a Verona significa Champions. Alla squadra di Gasperini basterà vincere contro il Verona, già retrocesso, per conquistare matematicamente un posto nella prossima Champions League, mantenendo alle proprie spalle sia la Juventus che il Como. In caso di mancata vittoria del Milan, fermo agli stessi punti ma avanti negli scontri diretti, la Roma potrebbe addirittura chiudere al terzo posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma riaccende la corsa Champions: chi avrà la meglio

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