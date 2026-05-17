Quattro squadre sono impegnate nell’ultima giornata di campionato per conquistare due posti in Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono gli ultimi spazi disponibili, senza più incontri diretti tra di loro. In 90 minuti, le squadre tenteranno di ottenere i risultati necessari per qualificarsi, con tutte le combinazioni di classifica ancora possibili in caso di arrivo pari. La partita finale deciderà chi otterrà l’accesso alla massima competizione europea.

Vale una stagione, questa ma soprattutto la prossima. Milan (70), Roma (70), Como (68) e Juventus (68) nell'ultima giornata di campionato (nella tabella seguente in maiuscolo le gare in trasferta) si contenderanno due piazze per la Champions 2026-27, con i primi due spettanti alla Serie A già andati all'Inter campione d'Italia e al Napoli di Antonio Conte. Milan e Roma sono le nette favorite per la qualificazione: sono padrone del proprio destino. Esiste ancora lo scenario (poco probabile) che le quattro arrivano a pari punti a quota 71 con i pareggi di Milan e Roma e le vittorie di Juventus e Como. In quel caso in Champions ci andrebbero rossoneri e i lariani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volata Champions, 2 posti per 4 squadre. Tutte le combinazioni in caso di arrivo alla pari

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