Roma torna La Resistente festival della memoria e della Liberazione

A Roma, nel luogo simbolo della memoria della Resistenza, si tiene quest'anno il festival La Resistente, dedicato alla memoria e alla Liberazione. La manifestazione si svolge in una data vicina al 21 maggio e vede protagonisti soprattutto i giovani, che condividono storie e testimonianze legate a quegli eventi storici. La presenza di ragazzi e ragazze sottolinea l’attenzione di questa edizione verso le nuove generazioni e il loro coinvolgimento nelle vicende che hanno segnato il passato.

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Roma, 21 mag. (askanews) – A Roma, nel luogo simbolo della memoria della Resistenza, quest’anno prendono la parola le persone giovani. Dal 4 al 7 giugno 2026 torna infatti “La Resistente – Festival della memoria e della Liberazione”, negli spazi del Museo storico della Liberazione di via Tasso. E la quarta edizione affida lo sguardo, il racconto e il dialogo a bambine, bambini e adolescenti. L’iniziativa è a firma del Museo storico della Liberazione, in collaborazione con A.G. Di Donato, sotto la direzione artistica di Susanna Nicchiarelli. Per la prima volta, le persone under 18 saranno parte attiva del festival: condurranno presentazioni... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inaugurata l'Aula Studio Casa del Popolo a Valle Aurelia Sullo stesso argomento "Nel Senio della memoria", torna la camminata della liberazioneLa grande camminata di comunità sugli argini del Senio torna sabato 25 aprile 2026, per dire "no a tutte le guerre". Una Pedalata della Liberazione nel nome della memoria della resistenza antifascistaIn occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2026, a Torre Santa Susanna sono in programma diverse iniziative “per una straordinaria...