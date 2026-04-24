Una Pedalata della Liberazione nel nome della memoria della resistenza antifascista

Sabato 25 aprile 2026, a Torre Santa Susanna, si terrà una Pedalata della Liberazione in occasione della Festa della Liberazione. La giornata prevede diverse iniziative volte a celebrare la resistenza antifascista e la libertà democratica, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un evento collettivo e partecipato. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a ricordare un momento importante della storia nazionale attraverso un'occasione di condivisione popolare.

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile 2026, a Torre Santa Susanna sono in programma diverse iniziative “per una straordinaria Festa di Popolo, democratica, antifascista, costituzionale. Uniti per contrastare il rischio, sempre più incalzante, di una deriva autoritaria nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Festa della Liberazione: messa in memoria dei cattolici della ResistenzaIn occasione dell’annuale celebrazione della Festa della Liberazione, anche quest’anno l’Anpi in accordo con il parroco don Franco Capelli,... Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pedalata della Liberazione, a Ravenna si celebra il 25 aprile in bici; Pedalata della Liberazione, a Porto Recanati sulle tracce della Resistenza; Resistere e pedalare: a Brindisi torna la pedalata antifascista; La pedalata della memoria in ricordo delle Staffette Partigiane. Caiazzo. Anniversario della Liberazione: ‘pedalata partigiana’ promossa dall’associazione Storica e sostenuta dal comuneStorica ricorrenza celebrata con una pedalata della Liberazione da piazza ex Verdi a Portavetere, promossa nel quarantacinquennale della fondazione dell'as ... teleradio-news.it I Sentieri della Resistenza, in occasione della Festa della Liberazione una pedalata lungo la storiaDomenica 26 aprile si terrà un evento dal forte valore simbolico: una pedalata lungo i Sentieri della Resistenza, un’iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato all ... rivieratime.news Una “pedalata resistente”, l’omaggio a Francesco Lo Sardo, poesie e musica. Il programma della Festa della Liberazione a 80 anni di distanza dal suffragio femminile - facebook.com facebook