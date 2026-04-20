Nel Senio della memoria torna la camminata della liberazione

Il 25 aprile 2026 si svolgerà di nuovo la camminata della liberazione lungo gli argini del Senio. L’evento coinvolge diverse comunità e si ripete ogni anno per ricordare la fine della guerra e promuovere la pace. La manifestazione si svolge in una giornata simbolica e attira partecipanti di tutte le età. La camminata si propone come un momento di riflessione collettiva per dire no ai conflitti armati.

La grande camminata di comunità sugli argini del Senio torna sabato 25 aprile 2026, per dire "no a tutte le guerre". Quest'anno, in occasione dell’81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, l’evento sarà un modo accorato per ribadire la contrarietà della popolazione romagnola ai.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del SenioA 81 anni dalla Liberazione, Alfonsine ricorda il 10 aprile 1945 e la battaglia del Senio. "Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, gli eventi a Bagnacavallo e nelle frazioni; Liberazione, Alfonsine ricorda la battaglia del Senio; Fusignano: si celebrano la liberazione e l’eccidio del Palazzone; Da Traversara al centro storico: a Bagnacavallo la primavera è un calendario di eventi. «Nel Senio della memoria», torna la camminata per ricordare la LiberazioneLugo. Il 24 aprile anteprima al parco Masiera con Casadilego. Il giorno della Liberazione due partenze, tappe tra memoria e spettacoli ... ilnuovodiario.com Il ricordo della Shoah . Giorno della Memoria nel segno dei giovani : Parlare al presenteA 81 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Comune ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni ... ilrestodelcarlino.it Nel Senio della memoria - XXII edizione - facebook.com facebook